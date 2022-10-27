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Замминистра: Повышение цен на транспорт - самый нежелательный вариант для государства

Замминистра: Повышение цен на транспорт - самый нежелательный вариант для государства Повышение цен на проезд в общественном транспорте в Азербайджане - самый нежелательный вариант для государства.
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 17:34
Замминистра: Повышение цен на транспорт - самый нежелательный вариант для государства

Повышение цен на проезд в общественном транспорте в Азербайджане - самый нежелательный вариант для государства.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил в ходе общественного обсуждения транспортных проблем.

"Министерство работает над различными моделями, обсуждает соответствующие предложения. Предполагаем, что даже если не будет роста цен на общественный транспорт, могут быть какие-то механизмы субсидирования. По практике других стран мы видим, что общественный транспорт не является сферой, приносящей доходы", - отметил он.

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Версия на английском языке Rahman Hummatov: Price increase in transport is most undesirable option for government
Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Nəqliyyatda qiymət artımı dövlət üçün ən arzuedilməz variantdır"

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