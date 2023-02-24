Рахман Гумметов: Повысится конкурентоспособность местных перевозчиков

Лишение Государственного таможенного комитета полномочий по выдаче бланков разрешений транспортным средствам, осуществляющим международные автоперевозки, на пунктах пропуска через государственную границу приведет к увеличению доли рынка местных перевозчик

Лишение Государственного таможенного комитета полномочий по выдаче бланков разрешений транспортным средствам, осуществляющим международные автоперевозки, на пунктах пропуска через государственную границу приведет к увеличению доли рынка местных перевозчиков.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов.

Он подчеркнул, что это решение будет способствовать дальнейшему стимулированию деятельности отечественных перевозчиков: "Повысится их конкурентоспособность, улучшится финансовое положение, а также возрастет число международных перевозчиков".

"Сейчас иностранные перевозчики платят в пункте пропуска и получают бланки разрешений, что приводит к нарушению паритета. Между странами бланки разрешений обмениваются в равном количестве", - сказал Р.Гумметов.

Решение об отмене бланков разрешений на международные автомобильные перевозки было принято на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 марта текущего года.