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Рахман Гумметов: Определены места в Баку, где функционирование трамвая будет эффективно

Рахман Гумметов: Определены места в Баку, где функционирование трамвая будет эффективно 11:06
Инфраструктура
10 января 2025 г. 11:35
Рахман Гумметов: Определены места в Баку, где функционирование трамвая будет эффективно

Правительство Азербайджана определило территории в Баку, где эффективно можно использовать трамваи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил важность определения подходящих мест для использования этого вида общественного транспорта.

"Мы провели анализ и исследовали места, где строительство трамвайных линий в столице может быть эффективными. Наиболее эффективным средством передвижения граждан в центре города является метро. Трамвай можно использовать в направлении от поселка Мехдиабад в сторону проспекта Азадлыг, через Бинагади и до станции метро "28 мая". В направлении Seebreeze, где созданы новые жилые районы, трамваи также могут быть эффективными", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Bakıda tramvayın effektiv olacağı ərazilər müəyyən edilib”

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