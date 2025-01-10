Рахман Гумметов: Определены места в Баку, где функционирование трамвая будет эффективно

11:06

Правительство Азербайджана определило территории в Баку, где эффективно можно использовать трамваи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил важность определения подходящих мест для использования этого вида общественного транспорта.

"Мы провели анализ и исследовали места, где строительство трамвайных линий в столице может быть эффективными. Наиболее эффективным средством передвижения граждан в центре города является метро. Трамвай можно использовать в направлении от поселка Мехдиабад в сторону проспекта Азадлыг, через Бинагади и до станции метро "28 мая". В направлении Seebreeze, где созданы новые жилые районы, трамваи также могут быть эффективными", - отметил он.