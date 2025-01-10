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На развитие Бакинского метрополитена к 2030 году потребуется более 4 млрд манатов

На развитие Бакинского метрополитена к 2030 году потребуется более 4 млрд манатов На развитие Бакинского метрополитена к 2030 году потребуется более 4 млрд манатов
Инфраструктура
10 января 2025 г. 13:04
На развитие Бакинского метрополитена к 2030 году потребуется более 4 млрд манатов

В рамках программы развития Бакинского метрополитена до 2030 года будет в столице будут сданы в эксплуатацию 10 новых станций метро.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции по итогам 2024 года.

По его словам, для реализации программы, охватывающей период с 2025 по 2030 гг., потребуется 4,202 млрд манатов, из которых 493 млн манатов предусмотрены на текущий год.

"Цель программы - довести пассажиропоток до 88 млн человек, для чего планируется сдать в эксплуатацию 10 новых, строительство двух из которых уже началось, а также отремонтировать 1 станцию. Участки для строительства 6 новых станций уже определены", - сказал представитель ведомства.

Гумметов подчеркнул, что 6 новых станций будут построены на "Фиолетовой линии", 4 станции -на "Зеленой линии".

"Особое значение имеет строительство 4 станций на ветке "Хатаи-Ази Асланов-2" на "Зеленой линии", а также строительство электродепо "Дарнагюль". Развитие "Фиолетовой линии" нацелено на более эффективное регулирование пассажиропотока из Сумгайыта и Хырдалана в центр города и усиление транзитной роли метрополитена", - сказал он.

Гумметов напомнил, что в рамках климатической конференции COP29, которая была организована в Баку в прошлом ноябре, были закуплены и укомплектованы 35 новых вагонов метро. Таким образом, число вагонов нового поколения достигло 150, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке 2030-cu ilədək Bakı metrosunun inkişafına 4 milyard manatdan çox vəsait tələb olunur

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