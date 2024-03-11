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Рахман Гумметов: Электронная накладная обеспечивает прозрачность в грузоперевозках

Рахман Гумметов: Электронная накладная обеспечивает прозрачность в грузоперевозках Электронная товарно-транспортная накладная, внедренная в Азербайджане с 1 марта, способствует обеспечению прозрачности в грузоперевозках.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 10:52
Рахман Гумметов: Электронная накладная обеспечивает прозрачность в грузоперевозках

Электронная товарно-транспортная накладная, внедренная в Азербайджане с 1 марта, способствует обеспечению прозрачности в грузоперевозках.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на общественных слушаниях в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"Мы понимаем, что внедрение этой системы создает определенные трудности для государственных учреждений. Но со временем, по мере совершенствования системы, она будет приносить хорошие результаты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsi şəffaflıq yaradıb"

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