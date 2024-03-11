Рахман Гумметов: Электронная накладная обеспечивает прозрачность в грузоперевозках

Электронная товарно-транспортная накладная, внедренная в Азербайджане с 1 марта, способствует обеспечению прозрачности в грузоперевозках.

Электронная товарно-транспортная накладная, внедренная в Азербайджане с 1 марта, способствует обеспечению прозрачности в грузоперевозках.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на общественных слушаниях в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"Мы понимаем, что внедрение этой системы создает определенные трудности для государственных учреждений. Но со временем, по мере совершенствования системы, она будет приносить хорошие результаты", - сказал он.