Рахман Гумметов: Бакметрополитен в 2025 году получит 20 вагонов нового поколения

10:48

В Азербайджан в 2025 году доставят 20 вагонов нового поколения для бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что за последние годы в Баку построены и введены в эксплуатацию 7 новых станций метро и одно депо:

"В Баку за последние годы доставлены и введены в эксплуатацию 150 вагонов нового поколения. В результате этого половина вагонов, используемых сегодня в метро, являются вагонами нового поколения", - сказал он.

Замминистра добавил, что значительная работа проведена и в железнодорожной сфере. "Общая протяженность построенных и модернизированных железнодорожных линий превысила 1500 км", - отметил Гумметов.