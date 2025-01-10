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Рахман Гумметов: Бакметрополитен в 2025 году получит 20 вагонов нового поколения

Рахман Гумметов: Бакметрополитен в 2025 году получит 20 вагонов нового поколения 10:48
Инфраструктура
10 января 2025 г. 11:07
Рахман Гумметов: Бакметрополитен в 2025 году получит 20 вагонов нового поколения

В Азербайджан в 2025 году доставят 20 вагонов нового поколения для бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что за последние годы в Баку построены и введены в эксплуатацию 7 новых станций метро и одно депо:

"В Баку за последние годы доставлены и введены в эксплуатацию 150 вагонов нового поколения. В результате этого половина вагонов, используемых сегодня в метро, являются вагонами нового поколения", - сказал он.

Замминистра добавил, что значительная работа проведена и в железнодорожной сфере. "Общая протяженность построенных и модернизированных железнодорожных линий превысила 1500 км", - отметил Гумметов.

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Версия на английском языке Baku metro to get new gen rolling stock in 2025
Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Bakı metrosu üçün bu il yeni nəsil vaqonlar gətiriləcək"

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