Рахман Гумматов: Ведутся работы по развитию региональных аэропортов

В Азербайджане ведутся работы по развитию региональных аэропортов.

В Азербайджане ведутся работы по развитию региональных аэропортов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы разослали приглашения всем крупным авиакомпаниям. Будь то габалинский или зангиланский аэропорт, мы не ждем, пока придет с предложениями какая-то компания, а сами начинаем переговоры с ними", - сказал замминистра.

Что касается отсутствия интереса со стороны иностранных авиакомпаний, Р.Гумматов отметил, что это, в первую очередь, связано с туристическим потоком: "Во всем мире авиакомпании, в том числе и AZAL, отслеживают пассажиропотоки между двумя пунктами через специальную систему, прежде чем запустить новый рейс. Другая причина связана с визовым режимом. Пассажиропоток высокий, как правило, в безвизовые страны, что, в свою очередь, влияет на цены".

Замминистра добавил, что сегодня в Азербайджан приглашаются иностранные авиакомпании, в том числе лоукостеры, чтобы граждане Азербайджана имели выбор.