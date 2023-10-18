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Рахман Гумматов: Ведутся работы по развитию региональных аэропортов

Рахман Гумматов: Ведутся работы по развитию региональных аэропортов В Азербайджане ведутся работы по развитию региональных аэропортов.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 14:27
Рахман Гумматов: Ведутся работы по развитию региональных аэропортов

В Азербайджане ведутся работы по развитию региональных аэропортов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы разослали приглашения всем крупным авиакомпаниям. Будь то габалинский или зангиланский аэропорт, мы не ждем, пока придет с предложениями какая-то компания, а сами начинаем переговоры с ними", - сказал замминистра.

Что касается отсутствия интереса со стороны иностранных авиакомпаний, Р.Гумматов отметил, что это, в первую очередь, связано с туристическим потоком: "Во всем мире авиакомпании, в том числе и AZAL, отслеживают пассажиропотоки между двумя пунктами через специальную систему, прежде чем запустить новый рейс. Другая причина связана с визовым режимом. Пассажиропоток высокий, как правило, в безвизовые страны, что, в свою очередь, влияет на цены".

Замминистра добавил, что сегодня в Азербайджан приглашаются иностранные авиакомпании, в том числе лоукостеры, чтобы граждане Азербайджана имели выбор.

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Regional hava limanlarının inkişafı ilə bağlı hazırda işlər aparılır"

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