Гумматов: Система товарно-транспортных накладных будет распространяться на все грузоперевозки в Азербайджане

Электронная товарно-транспортная накладная, которая будет применяться в Азербайджане с 1 января, будет распространяться на все грузовые перевозки.

Электронная товарно-транспортная накладная, которая будет применяться в Азербайджане с 1 января, будет распространяться на все грузовые перевозки.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов заявил во время выступления на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

Он отметил, что в прошлом году автомобильные перевозки выросли на 75%, в текущем - на 50%.

По словам Р. Гумматова, с прошлого года в автомобильных перевозках прием заявлений в электронном виде, выдача разрешений предусмотрены в максимально короткие сроки: "За прошедший период через эту систему выдано разрешение на более 4 600 автомобилей".

Отметим, что электронная товарно-транспортная накладная, предназначенная для применения в рамках информационной системы Агентства наземного транспорта Азербайджана(AYNA), подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта, предусматривает электронизацию документов, оформляемых на грузовые перевозки.