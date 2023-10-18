Замминистра: Невозможно, чтобы билетов на рейс в Нахчыван не было в наличии

Замминистра: Невозможно, чтобы билетов на рейс в Нахчыван не было в наличии

Невозможно, чтобы билетов на рейс в Нахчыван не оказалось в наличии.

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Невозможно, чтобы билетов на рейс в Нахчыван не оказалось в наличии. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов во время обсуждения нового законопроекта "Об авиации" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. "Сегодня, независимо от спроса, в Нахчыван летают 4 борта, а в некоторых случаях их количество увеличивается до 14. Каждый день можно онлайн приобрести авиабилеты на рейсы в Нахчыван на следующие 10 дней. Нужно лишь запланировать поездку за 2-3 дня", - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал