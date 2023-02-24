Рахман Гумматов: Автомобильные перевозчики Азербайджана в два раза нарастили перевозки в третьи страны

Автомобильные перевозчики Азербайджана в два раза нарастили перевозки в третьи страны в 2022 году.

Автомобильные перевозчики Азербайджана в два раза нарастили перевозки в третьи страны в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов.

По его словам, за последний год доля иностранных перевозчиков в международных перевозках снизилась на 5%, а доля наших перевозчиков увеличилась: "Мы хотим, чтобы в текущем году этот показатель увеличился еще больше. Сегодня количество автомобилей, пересекающих границы страны, превышает 8 тысяч".

Р. Гумматов отметил, что в настоящее время документы только 84 из 218 компаний, желающих получить лицензию на международные перевозки, соответствуют условиям правил выдачи: "Количество автотранспортных средств этих компаний составляет всего 16% от общего парка".

Замминистра отметил, что еще два года назад количество транспортных средств, используемых для международных грузоперевозок, было менее 3 тыс., а в 2022 году превысило 8 тыс.: "Увеличение количества транспортных средств стало результатом прозрачности рынка, регистрации перевозчиков, работающих в “тени".

Р. Гумматов отметил, что в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) с участием перевозчиков были проведены многочисленные просветительские встречи: "Учебно-тренировочный центр AYNA, Международная ассоциация автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) и компании-партнеры проводят тренинги для водителей. На сегодняшний день в тренингах приняли участие более 4 тыс. водителей. В общей сложности планируется привлечь к процессу обучения более 8 тыс. водителей”.