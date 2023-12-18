О нас

Рахман Гумматов: Автобусные маршруты в Баку будут оптимизированы

Рахман Гумматов: Автобусные маршруты в Баку будут оптимизированы Министерство цифрового развития и транспорта продолжает работу над оптимизацией автобусных маршрутов в Баку.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 11:18
Рахман Гумматов: Автобусные маршруты в Баку будут оптимизированы

Министерство цифрового развития и транспорта продолжает работу над оптимизацией автобусных маршрутов в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Работа близится к завершению. Главной целью является улучшить качество обслуживания граждан. Также ведутся работы по обновлению автобусных парков. Мы также планируем закупку новых автобусов", - сказал он.

Гумметов отметил, что в этом году была выделена новая автобусная полоса на дороге Баку-Сумгайыт: "Это обеспечивает комфортный проезд для более 1 800 автобусов, и помогает гражданам сэкономить более 20 минут в пути. Считаю, что в Баку необходимо увеличить количество автобусных полос", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Bakıda avtobus marşrutları optimallaşdırılacaq"

Другие новости из категории

В Азербайджане проезд в автобусах можно будет оплачивать банковскими картами
В Азербайджане проезд в автобусах можно будет оплачивать банковскими картами
18 декабря 2023 г. 11:37
Замминистра: В Баку организовано более 17 тыс. парковочных мест
Замминистра: В Баку организовано более 17 тыс. парковочных мест
18 декабря 2023 г. 11:22
Замминистра: Разрабатываются проекты для безопасного вождения скутеров в Баку
Замминистра: Разрабатываются проекты для безопасного вождения скутеров в Баку
18 декабря 2023 г. 11:13
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
18 декабря 2023 г. 08:27
Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов доставлены в Нахчыван
Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов доставлены в Нахчыван
18 декабря 2023 г. 07:48
На магистральном водопроводе в Гёйгёле произошла авария
На магистральном водопроводе в Гёйгёле произошла авария
18 декабря 2023 г. 00:19
В АЖД сообщили о снижении скорости грузовых и пассажирских поездов
В АЖД сообщили о снижении скорости грузовых и пассажирских поездов
17 декабря 2023 г. 20:20
Авиарейсы Баку-Нахчыван задерживаются из-за тумана
ФотоАвиарейсы Баку-Нахчыван задерживаются из-за тумана
17 декабря 2023 г. 19:40
Названо число автомобилей, ожидающих на таможенном посту Красный мост
Названо число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост"
17 декабря 2023 г. 17:03
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан приняли совместное коммюнике
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан приняли совместное коммюнике
15 декабря 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi