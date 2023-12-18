Рахман Гумматов: Автобусные маршруты в Баку будут оптимизированы

Министерство цифрового развития и транспорта продолжает работу над оптимизацией автобусных маршрутов в Баку.

Министерство цифрового развития и транспорта продолжает работу над оптимизацией автобусных маршрутов в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Работа близится к завершению. Главной целью является улучшить качество обслуживания граждан. Также ведутся работы по обновлению автобусных парков. Мы также планируем закупку новых автобусов", - сказал он.

Гумметов отметил, что в этом году была выделена новая автобусная полоса на дороге Баку-Сумгайыт: "Это обеспечивает комфортный проезд для более 1 800 автобусов, и помогает гражданам сэкономить более 20 минут в пути. Считаю, что в Баку необходимо увеличить количество автобусных полос", - отметил он.