Рафиев: Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях

Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях Азербайджана.

Минное загрязнение остается главной проблемой на пути восстановления и развития освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии "Определение стратегических приоритетов высокого уровня" по Рамочному документу между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы.

Рафиев подчеркнул, что Азербайджан быстро продвигается по пути построения конкурентоспособной и инклюзивной экономики, развития "зеленой экономики", повышения социального благосостояния и обеспечения долгосрочной устойчивости.

"Однако проблема мин на освобожденных территориях остается одним из главных препятствий. Азербайджан сегодня является одной из наиболее загрязненных минами стран. В этой связи мы выступили с инициативой, представив на национальном уровне 18-ю цель устойчивого развития - гуманитарное разминирование. Это важно для построения стабильного, безопасного и процветающего будущего на освобожденных территориях", - сказал он.