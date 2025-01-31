О нас

Рафиев: Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях

Рафиев: Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях Азербайджана.
Инфраструктура
31 января 2025 г. 09:58
Рафиев: Минное загрязнение остается главной проблемой на освобожденных территориях

Минное загрязнение остается главной проблемой на пути восстановления и развития освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев на мероприятии "Определение стратегических приоритетов высокого уровня" по Рамочному документу между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы.

Рафиев подчеркнул, что Азербайджан быстро продвигается по пути построения конкурентоспособной и инклюзивной экономики, развития "зеленой экономики", повышения социального благосостояния и обеспечения долгосрочной устойчивости.

"Однако проблема мин на освобожденных территориях остается одним из главных препятствий. Азербайджан сегодня является одной из наиболее загрязненных минами стран. В этой связи мы выступили с инициативой, представив на национальном уровне 18-ю цель устойчивого развития - гуманитарное разминирование. Это важно для построения стабильного, безопасного и процветающего будущего на освобожденных территориях", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: Azerbaijan is currently one of most severely mine-affected countries
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: “Azərbaycan hazırda dünyada mina çirklənməsindən ən çox əziyyət çəkən ölkələrdəndir“

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi