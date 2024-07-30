Рафал Поборски: Азербайджан и Польша имеют идеальное расположение, чтобы стать транспортными хабами

Использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) является темой постоянных обсуждений Польши и Азербайджана.

Использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) является темой постоянных обсуждений Польши и Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

"Это тема нашего постоянного обсуждения, мы все вовлечены и работаем над этим вопросом. Cредний коридор - очень перспективный проект. Я рад, что мы работаем над ним в разных форматах", - сказал дипломат.

Посол выразил надежду на то, что в ближайшее время будут созданы условия для расширения использования Среднего коридора, отметив, что этот маршрут имеет особую важность в двусторонних отношениях.

"Польша и Азербайджан имеют идеальное расположение для того, чтобы стать транспортными узлами. Мы находимся в центре Европы, граничим с семью странами, соединяем Скандинавию и Балтийский регион с югом, а также с востоком и западом. Азербайджан же можно сказать - это мост между Европой и Азией. Таким образом мы должны вместе подробно изучить данный проект, разработать стратегию и извлечь из него пользу", - отметил Поборски.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.