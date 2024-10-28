Работы по строительству в Зангилане канализационного коллектора выполнены на 83%

12:48

Работы по строительству в городе Зангилан линии канализационного коллектора, протяженностью 9 км, выполнены на 83%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), в Зангилане строятся два водных резервуара емкостью 4 тыс. кубометров каждый, в настоящее время ведутся железобетонные работы.

Также будут построены 2 водных резервуара емкостью по 100 кубометров каждый.

Согласно проекту, для управления дождевой водой будет также проложена линия протяженностью в один километр.

Планируется построить 9 субартезианских скважин и 1 насосную станцию.