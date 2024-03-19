Работы по строительству Муровдагского тоннеля выполнены на 65%

Строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, и тоннеля Муровдаг, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире, будет завершено в 2025-2026 годах.

Строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, и тоннеля Муровдаг, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире, будет завершено в 2025-2026 годах.

Об этом сказал Report заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, осуществляющей строительные работы на освобожденных территориях, Акиф Айген.

По его словам, работы по строительству тоннелю выполнены на 65%.

Отметим, что проектная протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису составляет 80,7 км.