Делегации Азербайджана и России ознакомились с ходом строительства моста через реку Самур

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Делегации Азербайджана и России ознакомились с ходом строительства нового моста через реку Самур.

Как сообщает Report, в составе делегаций присутствовали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, с российской стороны - министр экономического развития Максим Орешкин.

Отметим, что строительство моста будет завершено к концу этого года. Проект финансируется обеими странами.

Длина моста составляет 325 метров, ширина - 17,5 метра, сейсмостойкость - 9 баллов. Объект имеет 5 пролетов, боковые длиной 54 метра, средние – 69 метров. На мосту предусмотрено строительство закрытого пешеходного перехода шириной 3,75 метра.