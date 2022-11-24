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Работы по реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама завершены на 47%

Работы по реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама завершены на 47% На железной дороге Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг, работы по реконструкции завершены на 46,84%.
Инфраструктура
24 ноября 2022 г. 17:22
Работы по реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама завершены на 47%

На железной дороге Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг, работы по реконструкции завершены на 46,84%.

Об этом северному бюро Report сообщил проектный координатор ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Гянджали Искендерзаде.

По его словам, реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама сэкономит время на грузо- и пассажироперевозках, затраты на эксплуатацию транспортных средств и инфраструктуры.

"В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы", - отметил Г.Искендерзаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt-Yalama dəmir yolunda yenidənqurma işlərinin 47 %-i tamamlanıb

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