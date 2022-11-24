Работы по реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама завершены на 47%

На железной дороге Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг, работы по реконструкции завершены на 46,84%.

На железной дороге Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг, работы по реконструкции завершены на 46,84%.

Об этом северному бюро Report сообщил проектный координатор ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Гянджали Искендерзаде.

По его словам, реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама сэкономит время на грузо- и пассажироперевозках, затраты на эксплуатацию транспортных средств и инфраструктуры.

"В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы", - отметил Г.Искендерзаде.