О нас

Работы по расчистке Бакинской кольцевой ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС

Работы по расчистке Бакинской кольцевой ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС Работы по расчистке Бакинской кольцевой автомобильной дороги от обломков горных пород ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС Азербайджана.
Инфраструктура
29 октября 2024 г. 17:29
Работы по расчистке Бакинской кольцевой ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС

Работы по расчистке Бакинской кольцевой автомобильной дороги от обломков горных пород ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС Азербайджана.

Как сообщили Report в Госагентстве, к работам привлечены живая сила и спецтехника.

Также отмечается, что в целях обеспечения безопасности до завершения работ движение автомобилей на кольцевой дороге может периодически ограничиваться.

"Еще раз просим водителей с пониманием отнестись к ситуации и, учитывая временные ограничения, пользоваться альтернативными дорогами", сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне на склоне у Бакинской кольцевой дороги произошел обвал породы. Инцидент произошел на 6-м километре автодороги близ поселка Бадамдар.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı Kənar Dairəvi yoluna doğru uçqun təhlükəsi aradan qaldırılır

Другие новости из категории

Временно отменяются некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт
Временно отменяются некоторые железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт
29 октября 2024 г. 17:56
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на ноябрь поступят в продажу завтра
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на ноябрь поступят в продажу завтра
29 октября 2024 г. 16:36
Орбан: Азербайджан, Румыния, Венгрия работают над реализацией мегаевропейского проекта
Орбан: Азербайджан, Румыния, Венгрия работают над реализацией мегаевропейского проекта
29 октября 2024 г. 14:05
Здание Культурного центра в Ханкенди будет восстановлено
Здание Культурного центра в Ханкенди будет восстановлено
29 октября 2024 г. 13:29
Казахстан и Монголия обсудили развитие Среднего коридора и МТК Север-Юг
Казахстан и Монголия обсудили развитие Среднего коридора и МТК "Север-Юг"
29 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане начинается внедрение бесплатного Wi-Fi в поездах
В Азербайджане начинается внедрение бесплатного Wi-Fi в поездах
29 октября 2024 г. 10:07
В Агдаме реализуется первый этап строительства внутренних дорог
ФотоВ Агдаме реализуется первый этап строительства внутренних дорог
29 октября 2024 г. 09:33
На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта
На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта
29 октября 2024 г. 08:27
На улице Азиза Алиева проведена разметка велосипедных дорожек
ФотоНа улице Азиза Алиева проведена разметка велосипедных дорожек
28 октября 2024 г. 21:00
Временно меняется маршрут автобусного рейса Баку-Лачын-Баку
Временно меняется маршрут автобусного рейса Баку-Лачын-Баку
28 октября 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi