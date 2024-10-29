Работы по расчистке Бакинской кольцевой ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС

Работы по расчистке Бакинской кольцевой автомобильной дороги от обломков горных пород ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС Азербайджана.

Работы по расчистке Бакинской кольцевой автомобильной дороги от обломков горных пород ведут Госагентство автомобильных дорог и МЧС Азербайджана.

Как сообщили Report в Госагентстве, к работам привлечены живая сила и спецтехника.

Также отмечается, что в целях обеспечения безопасности до завершения работ движение автомобилей на кольцевой дороге может периодически ограничиваться.

"Еще раз просим водителей с пониманием отнестись к ситуации и, учитывая временные ограничения, пользоваться альтернативными дорогами", сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне на склоне у Бакинской кольцевой дороги произошел обвал породы. Инцидент произошел на 6-м километре автодороги близ поселка Бадамдар.