Работы по приему-сдаче в связи с упразднением двух госструктур затягиваются

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Процесс приема-сдачи в связи с передачей упраздненного в начале года Государственного комитета по земле и картографии на баланс Государственного комитета по имущественным вопросам еще не завершен. Об этом заявил Report глава пресс-службы Госкомитета по имущественным вопросам Гулу Халилов.

Глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев также сообщил Report, что работы по передаче "Азеришыг" осуществляемой "Азерэнержи" деятельности по обеспечению потребителей электроэнергией еще не завершены: "Мы ждем утверждения Устава. Надеюсь, что на следующей неделе все работы завершатся".

Напомним, что 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упразднении Государственного комитета по земле и картографии. Согласно указу, функции упраздненного комитета в течение двух месяцев должны были быть распределены между Государственным комитетом по имущественным вопросам, министерством экологии и природных ресурсов и Государственной пограничной службой. Процесс приема-сдачи должен был быть завершен 6 апреля.

Распоряжением главы государства от 9 февраля на базе ОАО "Бакыэлектрикшебеке" создано ОАО "Азеришыг" и осуществляемая ОАО "Азерэнержи" деятельность по обеспечению потребителей электроэнергией передана новой структуре. Процесс приема-сдачи должен был завершиться 10 апреля.