Министр экономики Афганистана: Работы над проектом Lapis-Lazuli успешно продолжаются - ВИДЕО

Работы над проектом транспортного коридора Lapis-Lazuli успешно продолжаются.

Об этом командированному в Давос корреспонденту Report сказал министр экономики Афганистана Мустафа Мастур.

"Благодаря этому проекту, запущенному в декабре 2018 года, уже дважды осуществлялись поставки грузов из Афганистана. Мы благодарны всем странам, которые работают над этим проектом, в том числе Азербайджану. Визовые, таможенные и другие административные вопросы, необходимые для завершения проекта, почти урегулированы", - сказал министр.

Мустафа Мастур подчеркнул, что Азербайджан является страной с большим потенциалом и может внести вклад в развитие многих областей в Афганистане: "Отношения между Азербайджаном и Афганистаном всегда были на высоком уровне, и сегодня наши двусторонние связи переживают лучшие времена. Я думаю, что Азербайджан может принимать более активное участие в различных вопросах, связанных с Афганистаном, особенно в политической и экономической жизни страны. У Азербайджана имеется большой потенциал для этого. Азербайджан может внести свой вклад в восстановление мира в Афганистане. Кроме того, Азербайджан добился больших успехов в нефтегазовой и транспортной сферах. Азербайджан также силен в сфере туризма и может привлечь инвесторов в Афганистан".

Пятистороннее соглашение о маршруте Lapis-Lazuli было подписано 15 ноября 2017 года на VII Региональной конференции по экономическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA) между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Соглашение предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры (автомобильный, железнодорожный и морской транспорт) стран-участниц и упрощение таможенных процедур. Коридор является самым выгодным маршрутом для доставки грузов из Афганистана и Азии в Европу.