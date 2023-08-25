Работы на турецком участке транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году

Работы на турецком участке транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году

Работы по строительству турецкого участка нового транспортного коридора, который пройдет через Зангезур, будут завершены в этом году. Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на встрече с п

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Работы по строительству турецкого участка нового транспортного коридора, который пройдет через Зангезур, будут завершены в этом году.



Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на встрече с представителями СМИ в Анкаре.



По его словам, в настоящее время создается альтернативный коридор, который берет начало в Азербайджане, проходит через Зангезур и заканчивается в Карсе.



"Работы на участке коридора, проходящем по территории Азербайджана, уже близятся к завершению. Мы ведем работы в Дилуджу, Игдыре и Карсе, которые планируем завершить в этом году", - сказал министр. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Turkish section of new transport corridor passing through Zangazur to be completed this year