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Работы на турецком участке транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году

Работы на турецком участке транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году Работы по строительству турецкого участка нового транспортного коридора, который пройдет через Зангезур, будут завершены в этом году. Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на встрече с п
Инфраструктура
25 августа 2023 г. 14:51
Работы на турецком участке транспортного коридора через Зангезур будут завершены в этом году

Работы по строительству турецкого участка нового транспортного коридора, который пройдет через Зангезур, будут завершены в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на встрече с представителями СМИ в Анкаре.

По его словам, в настоящее время создается альтернативный коридор, который берет начало в Азербайджане, проходит через Зангезур и заканчивается в Карсе.

"Работы на участке коридора, проходящем по территории Азербайджана, уже близятся к завершению. Мы ведем работы в Дилуджу, Игдыре и Карсе, которые планируем завершить в этом году", - сказал министр.

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Версия на английском языке Turkish section of new transport corridor passing through Zangazur to be completed this year 
Версия на азербайджанском языке Zəngəzurdan keçəcək yeni nəqliyyat dəhlizinin Türkiyə hissəsində işlər bu il yekunlaşacaq

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