Работы на дороге Баку-госграница с Россией завершатся во II полугодии 2021 года

Завершаются строительные работы на участке между селом Гендоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Россией, являющейся составной частью международного транспортного коридора ”Север-Юг".

Завершаются строительные работы на участке между селом Гендоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Россией, являющейся составной частью международного транспортного коридора ”Север-Юг".

Об этом сообщил Report председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, эта магистраль на 13 километров короче предыдущей. Остальные участки дороги планируется завершить во второй половине следующего года. Доступ к новой автомагистрали возможен через населенный пункт Гилязи, Сиязанский и Шабранский районы, а также через дорожные развязки в районе пересечения с автодорогой Губа-Хачмаз. Предполагается, что плата за пользование новой магистралью будет разной для грузовых и легковых автомобилей. Строительство дороги будет способствовать дальнейшему расширению экономического сотрудничества Азербайджана со странами-участницами проекта.