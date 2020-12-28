О нас
Report Georgia
Аудио новости

Работы на дороге Баку-госграница с Россией завершатся во II полугодии 2021 года

Работы на дороге Баку-госграница с Россией завершатся во II полугодии 2021 года Завершаются строительные работы на участке между селом Гендоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Россией, являющейся составной частью международного транспортного коридора ”Север-Юг".
Инфраструктура
28 декабря 2020 г. 16:40
Работы на дороге Баку-госграница с Россией завершатся во II полугодии 2021 года

Завершаются строительные работы на участке между селом Гендоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района автомагистрали Баку-Губа-государственная граница с Россией, являющейся составной частью международного транспортного коридора ”Север-Юг".

Об этом сообщил Report председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, эта магистраль на 13 километров короче предыдущей. Остальные участки дороги планируется завершить во второй половине следующего года. Доступ к новой автомагистрали возможен через населенный пункт Гилязи, Сиязанский и Шабранский районы, а также через дорожные развязки в районе пересечения с автодорогой Губа-Хачмаз. Предполагается, что плата за пользование новой магистралью будет разной для грузовых и легковых автомобилей. Строительство дороги будет способствовать дальнейшему расширению экономического сотрудничества Азербайджана со странами-участницами проекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı-Rusiya ilə dövlət sərhədi yolunda iş gələn ilin II yarısında bitəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi