Работы на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису близятся к завершению.

Как сообщает западное бюро Report, на 13,5-м километре дороги продолжается строительство Муровдагского тоннеля протяженностью 11,7 километра.

Одна из важнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, — автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису общей протяженностью 82 километра. Из них 56 километров составляют участок Тоганалы–Кяльбаджар, а 26 километров — Кяльбаджар–Истису. Автомобильная дорога начинается в селе Тоганалы Гёйгёльского района и проходит через территорию освобожденного от окупации Кяльбаджарского района. Протяжённость участка Тоганалы–Кяльбаджар составляет 56 километров, а участка Кяльбаджар–Истису — 26 километров.

С 13,5-го километра трассы начинается Муровдагский хребет. Таким образом, наиболее сложная и значимая часть дороги проходит через этот горный массив, где высота варьируется от 1700 до 3250 метров. Для безопасной эксплуатации автодороги в зимний период было принято решение о строительстве тоннеля под Муровдагским хребтом. Муровдагский тоннель входит в число самых длинных автомобильных тоннелей в мире: по протяженности он занимает 18-е место в мире, 5-е — в Европе и является самым длинным в СНГ.

Тоннель будет четырёхполосным — две полосы в каждом направлении. Основные работы по проходке и возведению 38 соединительных тоннелей между правой и левой частями уже завершены. В рамках проекта, помимо Муровдагского тоннеля, строятся еще четыре тоннеля общей протяженностью 2636 метров, где большая часть строительных работ, включая проходку, бетонирование сводов и другие технические операции, уже завершена.

В целом в рамках проекта строительства автомобильной дороги Тоганалы–Кельбаджар–Истису выполнено 87% работ. Дорога начинается в селе Тоганалы Гёйгёльского района, проходит через освобожденный Кельбаджар и ведет к знаменитой зоне отдыха Истису. Она обеспечит удобную и безопасную транспортную связь не только с районным центром, но и с населенными пунктами региона, что будет способствовать развитию сельского хозяйства и туризма.

Напомним, что накануне состоялось открытие одного из тоннелей с участием главы государства.