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Действующий в Азербайджане турецкий холдинг инвестирует в другие прикаспийские страны

Действующий в Азербайджане турецкий холдинг инвестирует в другие прикаспийские страны Турецкая группа компаний "Albayrak Holding” будет инвестировать в другие прикаспийские страны для более быстрой доставки грузов из Бакинского международного морского торгового порта.
Инфраструктура
31 октября 2023 г. 14:09
Действующий в Азербайджане турецкий холдинг инвестирует в другие прикаспийские страны

Турецкая группа компаний "Albayrak Holding” будет инвестировать в другие прикаспийские страны для более быстрой доставки грузов из Бакинского международного морского торгового порта.

Об этом Report сообщили в компании.

"Есть планы по эксплуатации некоторых терминалов в Казахстане. Наряду с этим есть планы и в отношении Туркменистана. Мы хотим обеспечить более быстрый и высокий уровень обслуживания", - отметили в холдинге.

15 июля 2022 года подписано соглашение между ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” и группой компаний “Albayrak Holding”.

Общая стоимость проектов, реализуемых ”Albayrak" в Бакинском порту, на начальном этапе должна составить 30 млн долларов США.

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