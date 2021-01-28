Названа дата трехсторонней встречи по транспортной инфраструктуре Карабаха

Заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе состоится в Москве

Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху обсудит 30 января вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в регионе.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Темы определены в заявлении президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Прежде всего будем смотреть на проблемы развития и восстановления транспортной инфраструктуры", - сказал он.

Оверчук затруднился ответить, как часто будут проходить встречи на уровне вице-премьеров, всегда ли они будут проходить в Москве. "Пока ничего нельзя сказать, мы встречаемся в первый раз. Как пойдет, так пойдет", - добавил зампред правительства РФ.

Как сообщали ранее в пресс-службе Оверчука, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе состоится 30 января в Москве.