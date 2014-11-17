Qatar Airways проведет в Баку набор сотрудников

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Qatar Airways в конце ноября 2014 года проведет набор персонала в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию авиакомпании, Qatar Airways объявляет набор стюардов, которые будут обслуживать пассажиров во время полета.

Авиакомпания проведет набор кандидатов по соответствующим критериям: возраст - не менее 21 года, рост (вместе с вытянутой рукой) - не менее 212 см, свободное владение английским языком, возможность работать в Катаре.

Отметим, что отбор пройдет в Баку 29 ноября.