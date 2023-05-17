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Путин: РФ рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

Путин: РФ рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железных дорог и грузоперевозок.
Инфраструктура
17 мая 2023 г. 13:04
Путин: РФ рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железных дорог и грузоперевозок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил по видеосвязи президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания соглашения о создании в ИРИ железнодорожного участка Решт-Астара (часть коридора Север-Юг).

"Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север -Юг", - сказал Путин.

Он отметил, что тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya İran və Azərbaycanla yükdaşımalarla bağlı sazişin imzalanacağına ümid edir”
Версия на английском языке Putin: Russia hopes for agreement with Iran and Azerbaijan on cargo transportation

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