Путин: РФ рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железных дорог и грузоперевозок.

Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железных дорог и грузоперевозок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил по видеосвязи президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания соглашения о создании в ИРИ железнодорожного участка Решт-Астара (часть коридора Север-Юг).

"Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север -Юг", - сказал Путин.

Он отметил, что тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран.