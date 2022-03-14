О нас
Аудио новости

Путин разрешил регистрацию прав на находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Путин разрешил регистрацию прав на находящиеся в лизинге иностранные самолеты Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 15:48
Путин разрешил регистрацию прав на находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Как передает Report, документ опубликован на портале правовой информации, поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.

Также лайнерам будут выдавать российские сертификаты летной годности. Сертификацию воздушных судов будут проводить с участием сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к ним определит Минтранс.

Кроме того, сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности будет перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года. Благодаря этому можно будет "перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации", говорится в пояснительной записке.

Проблемы с самолетами начались у российских авиакомпаний из-за санкций Запада, введенных из-за военной операции РФ на Украине. Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов, ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в Россию. Как сообщает "Коммерсант", в ночь на 8 марта большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Авиаторы трактуют это как невозможность выполнять полеты.

Напомним, что у российских авиакомпаний находится около 450 самолетов, взятых в лизинг у западных компаний.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin allows registration of rights to leased foreign aircraft
Версия на азербайджанском языке Putin Rusiya şirkətlərinin lizinqə götürdüyü təyyarələrin qeydiyyatı haqqında qanunu imzalayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi