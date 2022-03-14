Путин разрешил регистрацию прав на находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Как передает Report, документ опубликован на портале правовой информации, поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.

Также лайнерам будут выдавать российские сертификаты летной годности. Сертификацию воздушных судов будут проводить с участием сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к ним определит Минтранс.

Кроме того, сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности будет перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года. Благодаря этому можно будет "перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации", говорится в пояснительной записке.

Проблемы с самолетами начались у российских авиакомпаний из-за санкций Запада, введенных из-за военной операции РФ на Украине. Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов, ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в Россию. Как сообщает "Коммерсант", в ночь на 8 марта большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Авиаторы трактуют это как невозможность выполнять полеты.

Напомним, что у российских авиакомпаний находится около 450 самолетов, взятых в лизинг у западных компаний.