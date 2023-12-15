Путин: Квантовые сети железных дорог в РФ в 2024 году охватят до 7 тыс. км

По итогам 2023 года в России протяженность квантовой сети железных дорог превысит 3,2 тыс. км, к концу 2024 года - до 7 тыс. км.

По итогам 2023 года в России протяженность квантовой сети железных дорог превысит 3,2 тыс. км, к концу 2024 года - до 7 тыс. км.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

"По итогам текущего года протяженность квантовой сети превысит 3200 километров. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города", - сказал он.

По его словам, темпы развития сети будут нарастать, в 2024 году ее протяженность увеличится до 7 тыс. километров, присоединятся Сочи и Екатеринбург, а к концу этого десятилетия квантовая инфраструктура обеспечит такой географический охват, который полностью будет отвечать внутренним потребностям РФ.