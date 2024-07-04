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Путин : Катар может стать участником транспортного коридора "Север-Юг"

Путин : Катар может стать участником транспортного коридора "Север-Юг" Катар может стать участником международного транспортного коридора "Север-Юг".
Инфраструктура
4 июля 2024 г. 15:27
Путин : Катар может стать участником транспортного коридора Север-Юг

Катар может стать участником международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Владимир Путин сегодня на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору Север-Юг", - сказа Путин.

В свою очередь, эмир отметил, что объем катарских инвестиций в российскую экономику и в российские проекты составляет около $13 млрд.

"Мы намерены увеличивать этот показатель", - заявил Аль Тани.

Напомним, что МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия через Азербайджан, восточное, соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Qətər “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin iştirakçısı ola bilər"

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