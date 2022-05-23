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Прямые авиарейсы вновь свяжут Азербайджан и Черногорию

Прямые авиарейсы вновь свяжут Азербайджан и Черногорию Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» вновь начнет выполнение чартерных рейсов в Черногорию.
Инфраструктура
23 мая 2022 г. 15:20
Прямые авиарейсы вновь свяжут Азербайджан и Черногорию

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» вновь начнет выполнение чартерных рейсов в Черногорию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, с 30 июня по 1 сентября рейсы по маршруту Баку-Тиват-Баку будут выполняться еженедельно - по четвергам.

Тиват — современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Международный аэропорт Тиват - единственный аэропорт на побережье Черногории, расположенный недалеко от его самых популярных курортов.

Одним из ключевых преимуществ этого направления является безвизовый режим для граждан Азербайджана.

Авиабилеты по маршруту Баку-Тиват-Баку можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом), а также полный ассортимент холодного и горячего питания.

Туристические пакеты в Черногорию также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Черногорию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijan to launch direct flights to Montenegro
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Monteneqroya birbaşa aviareys açılacaq

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