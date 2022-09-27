Прямой рейс планируют запустить между Казахстаном и Саудовской Аравией

Казахстан и Саудовская Аравия планируют запустить прямое авиасообщение.

Казахстан и Саудовская Аравия планируют запустить прямое авиасообщение.

Как передает Report, об этом сообщил "Казинформ".

«Мы работаем с авиационными властями, чтобы улучшить прямую связь с Саудовской Аравией... И на следующей неделе надеемся на то, что авиационные власти Саудовской Аравии и Комитет гражданской авиации Казахстана подпишут соглашение, в рамках которого возможно будет летать напрямую. А это в свою очередь сделает возможным снизить стоимость туристического пакета в Саудовскую Аравию", - сказал управляющий директор платформы Nusuk Фахд Хамидаддин журналистам в рамках встречи в Астане.

Он уточнил, что представители платформы работают с казахстанскими туристическими компаниями, чтобы Саудовская Аравия стала наиболее доступной.