Прямой рейс может в ближайшем будущем связать Полтаву и Азербайджана

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Кабмин Украины одобрил открытие международного пункта пропуска через государственную границу на территории аэропорта Полтавы. Об этом решении на собственной странице в Facebook проинформировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Решением правительства аэропорту Полтавы присвоен статус международного. Поздравляем полтавчан, глава области господин Головко долго боролся за это и рад, что нам это удалось", – отметил он.

Полтавские власти объявили, что получение для аэропорта "Полтава" нового статуса даст возможность открыть авиарейсы из Полтавы в Азербайджан, Грузию, Арабские Эмираты, Египет и остальные страны.