​Проводятся ремонтные работы на железнодорожных путях Баку-Хырдалан-Сумгайыт

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются работы по капитальному ремонту пассажирского движения на участке железнодорожных путей Баку-Хырдалан-Сумгайыт.
В настоящее время начался ремонт еще на одном отрезке пути протяженностью в 3,4 км. Уже в утренние часы начался демонтаж старых путей. Об этом Report сообщил начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.
Отметим, что старт работам по капитальному ремонту железнодорожной ветви Баку-Хырдалан-Сумгайыт протяженностью в 63 км был дан 3 марта текущего года. На сегодняшний день отремонтировано 16 км железнодорожных путей.
Капитальный ремонт при поддержке департамента Инфраструктуры осуществляет предприятие ООО "Демирйолсервис".
Кроме того, строится дополнительная ветвь длиной в 1,65 км, которая позволит пассажирским поездам, не заезжая на главную станцию Сумгайыта, прибыть на пункт назначения.
После завершения ремонтных работ пассажирские электропоезда с Бакинского ЖДВ до Сумгайыта доедут за 40 минут.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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