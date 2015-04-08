​Проводятся ремонтные работы на железнодорожных путях Баку-Хырдалан-Сумгайыт

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются работы по капитальному ремонту пассажирского движения на участке железнодорожных путей Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

В настоящее время начался ремонт еще на одном отрезке пути протяженностью в 3,4 км. Уже в утренние часы начался демонтаж старых путей. Об этом Report сообщил начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Отметим, что старт работам по капитальному ремонту железнодорожной ветви Баку-Хырдалан-Сумгайыт протяженностью в 63 км был дан 3 марта текущего года. На сегодняшний день отремонтировано 16 км железнодорожных путей.

Капитальный ремонт при поддержке департамента Инфраструктуры осуществляет предприятие ООО "Демирйолсервис".

Кроме того, строится дополнительная ветвь длиной в 1,65 км, которая позволит пассажирским поездам, не заезжая на главную станцию Сумгайыта, прибыть на пункт назначения.

После завершения ремонтных работ пассажирские электропоезда с Бакинского ЖДВ до Сумгайыта доедут за 40 минут.