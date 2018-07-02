Проводится капремонт системы электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ /В марте этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", согласно распоряжению, начаты реабилитация и восстановление железнодорожных линий, капитальный ремонт сети энергоснабжения, связи и сигнализации, ограждение обочин дорог охранным забором, замена некоторых железнодорожных переходов переходами различного уровня, реконструкция станционных зданий и проведение других работ.

На данный момент ведутся работы по ряду направлений.

Капремонт систем электроснабжения на кольцевой дороге Баку-Сумгайыт-Баку осуществляет ООО "Капитальный ремонт" Департамента инфраструктуры. В рамках этих работ реконструирована контактная сеть станции Бёюк-Шор.

По словам начальника общества Аббаса Гамбарова, заменены 28 железобетонных опор с переносом на них контактной сети. Кроме того, установлены четыре ригеля длиной 30 метров, на которых закреплена контактная сеть.

Работы на станции продолжаются.