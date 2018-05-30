Проверено текущее состояние работ на Бакинской пригородной железнодорожной линии

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются работы в соответствии с подписанным в марте этого года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в целях ознакомления с текущим состоянием работ по реконструкции Бакинской пригородной железнодорожной линии председатель АЖД Джавид Гурбанов побывал на станции Сабунчи.

На данный момент здесь идет обновление путей и стрелочных переводов, реконструкция железнодорожных переездов, строительство в необходимых местах надземных и подземных пешеходных переходов, установка ограждений вдоль путей, усовершенствование систем энергообеспечения и сигнализации, а также реконструкция зданий и платформ станции, в том числе остановок, не относящихся непосредственно к самой станции.

Дж.Гурбанов с целью ознакомления с уже проделанными на железной дороге работами также побывал на станции Сумгайыт-пассажирская и промывочно-пропарочной станции Баладжары, посетил мастерскую моторно-рельсового транспорта и ремонтно-механическую мастерскую, ознакомился с работами по применению новых технологий.