Проведен капитальный ремонт участка улицы Ширина Мирзаева в Баку

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело капитальный ремонт части улицы Ширина Мирзаева в Низаминском районе Баку от проспекта Гара Гараева до улицы Мехди Аббасова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело капитальный ремонт части улицы Ширина Мирзаева в Низаминском районе Баку от проспекта Гара Гараева до улицы Мехди Аббасова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство.

В рамках ремонтных работ на участке протяженностью 500 метров и шириной в среднем 12 метров, было отфрезеровано деформированное асфальтобетонное покрытие, уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлены тротуары, обновлена старая брусчатка, проложены подземные линии коммуникации.

На площади 10 313 кв.м был уложен асфальт, восстановлены пешеходные тротуары, заасфальтирована площадь 2 350 кв.м, уложено 2 312 п/м новой брусчатки.

Кроме того, нанесены линии горизонтальной разметки, обустроены пешеходные дорожки, созданы парковочные места.