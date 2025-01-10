Протяженность велосипедных дорожек в Баку увеличится до 100 км

В Баку создано 35 км велосипедных дорожек, их протяженность планируется увеличить до 100 км.

В Баку создано 35 км велосипедных дорожек, их протяженность планируется увеличить до 100 км.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге, посвященном реализованным в транспортной сфере в 2024 году мерам и планам на 2025 год.

Он отметил, что в стране усовершенствовано законодательство в области микромобильности, в частности введены понятия "малое электрическое транспортное средство" и "оператор малого электрического транспортного средства", а также улучшены меры контроля в этой сфере.

"В настоящее время в Баку на прокат сдаются 476 единиц микромобильного транспорта, из которых 77% составляют электросамокаты, 18% - велосипеды, а 5% - электровелосипеды. С сентября по декабрь 2024 года пользователи оформили 850 944 заказа, в ходе которых преодолели расстояние в 2 244 302 километра. Кроме того, 24 августа прошлого года был запущен сервис аренды велосипедов Apar и его мобильное приложение, на этих велосипедах пользователи преодолели расстояние в 215 800 км", - отметил Рзаев.