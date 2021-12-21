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Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году.
Инфраструктура
21 декабря 2021 г. 13:46
Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - сказал он.

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