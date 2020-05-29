​Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался – ВИДЕО

Третий по счёту в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полётов, взорвался при испытаниях в Техасе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляция ведётся американским специализированным сайтом nasaspaceflight.com.

Согласно трансляции, SpaceX провёл огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика в штате Техас. Однако через некоторое время после испытания возникла утечка топлива и прототип взорвался.

Напомним, что в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.