​Проспект Нобеля закрывается

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Начаты строительно-ремонтные работы на участке дороги протяженностью 700 м от проспекта Нобеля в направлении моста Джаваншира перед "Белым городом" до улицы Афияддина Джалилова. В связи с этим на этом участке движение транспортных средств будет частично ограничено. Об этом заявили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

В рамках проводимых работ на данной территории будет обновлен верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади 13 тыс. кв. метров. По краям дороги уже установлены новые бордюры протяженностью 1 400 погонных метров. Кроме того, будут заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий, установлена система отвода дождевых стоков.

Планируется завершение строительно-ремонтных в работ в кратчайшие сроки. ОАО "Азерйолсервис" приносит извинения водителям за временные неудобства и рекомендует им воспользоваться по мере возможностей альтернативными дорогами.

Отметим, что строительно-ремонтные работы также проведены на участке дороги протяженностью 1,6 км от пересечения проспекта Нобеля и улицы Юсифа Сафарова до "Белого города". Дорога сдана в пользование водителей в новом облике.