Проспект Гара Гараева закрывается

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В связи с ремонтными работами с 30 июня по 1 июля будет полностью ограничено движение на участке проспекта Гара Гараева Низаминского района города Баку.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азеравтойол".

Движение ограничат на участке проспекта Г.Гараева от улицы Ширина Мирзоева в направлении улицы Рустама Рустамова (до площади Дакара).

Движение в противоположном направлении - от улицы Р.Рустамова до метро "Гара Гараев" - ограничиваться не будет.