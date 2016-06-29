 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Проспект Гара Гараева закрывается

    Движение на дороге частично ограничивается

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В связи с ремонтными работами с 30 июня по 1 июля будет полностью ограничено движение на участке проспекта Гара Гараева Низаминского района города Баку. 

    Об этом сообщили Report в ОАО "Азеравтойол".

    Движение ограничат на участке проспекта Г.Гараева от улицы Ширина Мирзоева в направлении улицы Рустама Рустамова (до площади Дакара).

    Движение в противоположном направлении - от улицы Р.Рустамова до метро "Гара Гараев" - ограничиваться не будет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi