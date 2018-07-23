Просевшая дорога в Баку восстановлена

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Реконструкция просевшего участка временной альтернативной дороги по улице Джалиля Мамедгулузаде в Насиминском районе завершена.

Как сообщает Report, временная альтернативная дорога уже открыта для движения.

Отметим, что в ходе раскопок на просевшем участке дороги по ул. Джалила Мамедгулузаде в Баку на глубине около 5-6 метров обнаружены железобетонные конструкции.

Предварительное расследование выявило, что ранее на этой территории было расположено высотное здание, и после того как оно было разрушено, подвал здания присыпали землей.

В 2012 году участок улицы Джалила Мамедгулузаде, где должен пролегать тоннель станции метро под условным названием "B-04", был закрыт для движения и огорожен. По заказу Бакинского метрополитена в качестве альтернативы на пустой территории была временно проложена дорога. Вследствие коррозии конструкций подвального помещения, находящегося под временной дорогой в течение 6-7 лет, бетонная плита сломалась, что привело к проседанию дороги на этом участке.

Временная дорога построена по заказу Бакинского метрополитена и не находится на балансе Госагентства автомобильных дорог.