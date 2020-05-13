​Пропускная способность БТК увеличилась

На фоне пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на железнодорожные грузоперевозки, как наиболее безопасный вид транспорта. В этой связи для увеличения грузопотока по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на станции Джанбаз у границы с Грузией создана новая система перестановки контейнеров.

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу.

По словам министра, на фоне пандемии растет спрос на железнодорожные грузоперевозки, что актуализировало значимость проекта БТК.

"По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана принято решение расширить потенциал БТК. Новая система перестановки контейнеров у границы с Грузией позволит увеличить объем транспортировки грузов на 3,5 тыс. тонн", - сказал Караисмаилоглу.

По его словам, первый поезд, использовавший систему перестановки контейнеров, отправился в путь для доставки 1 200 тонн товаров, загруженных в Казахстане и Азербайджане на 15 вагонов и 27 контейнеров, в Мерсин, Дериндже и Денизли.

"На сегодняшний день по БТК из Турции экспортировано 240 тыс. тонн продукции на 5 250 контейнерах, а в страну доставлено на 5 300 контейнерах 280 тыс. тонн импортной продукции, а также грузов, следующих транзитом в Европу", - сказал министр.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.