Пролегающий по территории Биласувара отрезок старой дороги Алят-Астара закрыт на ремонт

Пролегающий по территории Биласуварского района отрезок старой дороги Алят-Астара закрыт на ремонт и реконструкцию.

Пролегающий по территории Биласуварского района отрезок старой дороги Алят-Астара закрыт на ремонт и реконструкцию.

Как сообщает муганьское бюро Report, ремонтно-восстановительные работы проводятся на участке магистральной дороги на окраине городе Биласувар.

По этой причине направляющиеся в южном направлении автомобили могут использовать как альтернативу только центральную дорогу города Биласувар.

Отметим, что отрезок старой дороги Алят-Астара, пролегающий по территории Биласувара, уже некоторое время находится в непригодном состоянии. Еще в прошлом году соответствующие структуры были проинформированы о разрушении асфальтного покрытия дороги.

Введение несколько лет назад в эксплуатацию новой дороги Алят-Астара-Иран свело к минимуму использование старой дороги Алят-Астара для передвижения из южных районов в направлении столицы. Однако старая дорога все еще используется транспортными средствами, передвигающимися из Биласуварского и прилегающих районов.