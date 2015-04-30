​Пройдет очередной тренинг по применению в госучреждениях принципов корпоративного управления

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министерство экономики и промышленности провело очередной тренинг "Аудиторская деятельность. Внутренняя ревизия", связанный с применением в госучреждениях принципов корпоративного управления.

Как сообщили Report из министерства, на мероприятии приняли участие представители более 20-ти госучреждений.

Выступивший на тренинге заведующий сектором корпоративного управления министерства экономики и промышленности Анар Гаджизаде проинформировал присутствующих о значении аудиторской деятельности, роли внутренней аудиторской службы в системе внутреннего контроля, структуре и полномочиях внутренней аудиторской службы, международном опыте в данной сфере и пр. вопросах.

В целом, министерство экономики и промышленности предусматривает проведение учений на 8 тем, охватывающих 38 направлений, связанных с применением в госучреждениях принципов корпоративного управления.