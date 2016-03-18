Производство машин и оборудования в Азербайджане сократилось на 31,7%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года в Азербайджане в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 29,8 млн. манатов.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство машин и оборудования сократилось на 31,7%, прочих транспортных средств - на 11%. В то же время производство автомобилей и прицепов выросло на 19,6%.

За два месяца текущего года производство грузовых автомобилей сократилось на 45,5%, штанговых насосов - 5,1%. Помимо этого, за отчетный период произведено 144 трактора, 54 прицепов и полуприцепов.