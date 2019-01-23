Производство электрооборудования в Азербайджане возросло

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2018 году произведено компьютеров, электронных и оптических товаров, электрического оборудования на 293,4 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой Госкомстат, в годовом сравнении производство компьютеров, электронных и оптических товаров сократилось на 2,5%, электрооборудования увеличилось в 2,5 раза.
Кроме того, производство кабелей напряжением более 1 кВ в течение года увеличилось на 62,5%, силовых трансформаторов - на 14,6%, бытовых холодильников уменьшилось на 31,2%.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости