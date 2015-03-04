​Производится реконструкция Бакинского железнодорожного вокзала

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Ощущается необходимость в реконструкции Бакинского железнодорожного вокзала. Для обновления вокзала и соответствия его современным требованиям уже приступили к реконструкции здания".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджан Демир Йоллары" Надир Азмамедов.

По его словам, фасад здания будет полностью обновлен с условием сохранения архитектуры, внутреннюю часть помещения полностью реконструируют.

Кроме того, планируется капитальный ремонт билетных касс, камер хранения, пассажирских платформ, замена эскалаторов.

Отметим, что Бакинский железнодорожный вокзал, являющийся памятником архитектуры XIX века, был сдан в эксплуатацию в 1884 году. Автором первого, представленного в мавританском стиле проекта был Ф.А.Бруни, художником - П.А.Дриттенпрейс, архитектором - Н.Л.Глебов, а руководил строительными работами архитектор Л.З.Росси.

"Бакинский железнодорожный вокзал является оригинальным архитектурным комплексом, в котором сплетаются элементы европейской и восточной архитектуры. После завершения реконструкции здания мы предоставим общественности более обширную информацию", - сказал Н.Азмамедов.