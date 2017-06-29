 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Производится осмотр железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

    Руководство ЗАО Азербайджанские железные дороги находится в Тбилиси© Report.az

    Тбилиси. 29 июня. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси прошла очередная встреча, связанная с железнодорожным проектом Баку-Тбилиси-Карс.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече присутствовали первый заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Алирза Сулейманов, заместитель председателя Заман Новрузов, другие представители структуры, а также руководящие лица ОАО "Грузинские железные дороги".

    Здесь в основном обсудили работы, проводимые на азербайджанском и грузинском отрезках железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, достигнутые результаты и другие технические вопросы. В центре внимания также был ряд связанных с проектом деталей.

    Участники встречи произвели осмотр дороги с целью проверки полной готовности и знакомства с новыми инфраструктурными объектами на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi